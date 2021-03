Nach dem Autfakt in Schottland steht für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation für das Turnier in Katar 2022 auf dem Programm. Gegner des ÖFB-Teams ist der krasse Außenseiter Färöer. Verfolgen Sie das Spiel ab 20.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Das ÖFB-Team bereitet sich im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die bevorstehenden Spiele in der WM-Qualifikation vor.