Eine noch größere Blamage blieb dem ÖFB erspart

Das Spiel der dritten Runde in der Nations League Österreich gegen Frankreich kann am Freitag wie geplant durchgeführt werden. Nach einer Rasenkontrolle gab die UEFA grünes Licht.

Die Blamage mit dem Stromausfall vor der Partie am vergangenen Montag gegen Dänemark und der damit verbundenen Verspätung des Spielbeginns um 90 Minuten und dem tiefen Loch im Rasen des Wiener Happel-Stadions war schon groß genug und bescherte Österreichs Fußball weltweit ungläubige Schlagzeilen. Eine noch größere blieb dem ÖFB-Team aber erspart. Kurz vor Mitternacht am Mittwoch war klar, dass das Spiel in der Nations League gegen Frankreich am Freitag planmäßig im Prater im Happel-Stadion stattfinden kann. Das mysteriöse tiefe Loch ...