Lokalmatador Burgstaller gegen Slowenien als ÖFB-Held

Beim 1:0-Sieg des österreichischen Fußball-Nationalteams in der EM-Qualifikation gegen Slowenien ist ein Lokalmatador zum Held des Abends avanciert. Der Kärntner Guido Burgstaller erzielte am Freitag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion das Goldtor und erlebte damit ein in der ÖFB-Auswahl seltenes Glücksgefühl - in 24 Länderspielen hält der Stürmer nun bei zwei Treffern.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Torschütze Guido Burgstaller jubelt