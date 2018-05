Manuel Neuer steht gegen Österreich im deutschen Tor

Kapitän Manuel Neuer wird am kommenden Samstag beim WM-Test gegen Österreich in Klagenfurt erstmals seit Oktober 2016 wieder im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Das bestätigte Bundestormanntrainer Andreas Köpke am Dienstag im Trainingslager in Südtirol. "Stand jetzt wird Manuel spielen. Das ist ein richtiger Test. Das sind Spiele, die er jetzt braucht", sagte Köpke in Eppan.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Bewährungsprobe für Manuel Neuer