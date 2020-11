Marko Arnautovic ist in Wien gelandet

Die ÖFB-Kollegen freuen sich über die Rückkehr des China-Legionärs nach einjähriger Pause. Am Samstag Mittag traf er plangemäß in Wien-Schwechat ein.

Flugnummer CA 841, Air China, aus Peking, Ankunft 12.30 Uhr MEZ in Wien-Schwechat: "Just landed in Vienna" postete Marko Arnautovic nach zehnstündigem Flug nach aus dem Airbus. Der Fußball-Nationalspieler soll dann, nach einem hoffentlich negativen Covid-19-Test, rasch zu seinen ÖFB-Teamkollegen stoßen. Am Abend steht das Abschlusstraining an.

Könnte Arnautovic schon am Sonntagabend (20.45 Uhr, live in ORF eins) im Nations-League-Spiel gegen Nordirland im Ernst-Happel-Stadion auf den Rasen zurückkehren? "Er kennt unsere Abläufe, auch ...