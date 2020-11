Mit der Kraft von Red Bull stürmt das Nationalteam in die Eliteliga

Die ehemaligen Salzburg-Profis geben im österreichischen Nationalteam den Takt vor. Selbst bei einer knappen Niederlage gegen Norwegen warten nun in der Nations League die Topteams.

Nur noch ein kleiner Schritt trennt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft vom Eintritt in die Elite Europas. Gegen Norwegen können sich die Österreicher am Mittwoch (20.45 Uhr, live in ORF 1) sogar eine 0:1-Niederlage leisten, um die Gruppe dennoch als Sieger zu beenden. Damit wäre der Aufstieg in die Eliteliga der Nations League fixiert.

Durch späte Tore der Joker Louis Schaub und Adrian Grbic hatte die Truppe von Trainer Franco Foda am Sonntag nach einer mäßigen Leistung Nordirland noch 2:1 besiegt. ...