Nach 2:1-Triumph gegen Deutschland regierte beim ÖFB-Team Demut

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft feierte den ersten Sieg gegen Deutschland seit 32 Jahren. Teamchef und Spieler sahen den Erfolg vor allem als wichtigen Entwicklungsschritt.

Österreich schlägt Deutschland nicht jeden Tag im Fußball. Trotzdem ist nach dem 2:1 gegen Deutschland im Testspiel am Samstag niemand narrisch geworden.

Freudentänze auf dem Rasen blieben aus, und beim Stadionwirt neben der Klagenfurter Arena diskutierten die Fans aus beiden Ländern nach dem Schlusspfiff gemeinsam das Geschehene. Freude ja, sofern man in Rot-Weiß-Rot gekleidet war, aber alle wussten den Sieg auch richtig einzuordnen.

Teamchef Franco Foda brachte es auf den Punkt, als er nach seinen Gefühlen gefragt wurde: "Es ist ein schöner Moment. Aber wir müssen bodenständig und demütig bleiben." Diesbezüglich mache er sich bei seinen Spielern aber keine Sorgen: "Die Jungs sind klar im Kopf."

Beinahe mehr als das Resultat freute Foda die Art, wie es zustande gekommen war. "Die zweite Halbzeit war unglaublich. Was die Jungs spielerisch, läuferisch und taktisch gemacht haben, war Wahnsinn. Man sieht, wenn man Stress auf den Gegner ausübt, dass er dann auch Fehler macht." Vor der Pause war der Respekt beim ÖFB-Team noch zu groß. Ein missglückter Abschlag von Torhüter Jörg Siebenhandl landete genau bei Mesut Özil, der den Ball zum 1:0 für den Favoriten ins Tor schlenzte (11.).

Aber die Österreicher rappelten sich rasch auf und spürten, dass die Chance so groß wie selten war, den übermächtigen Nachbarn nach neun Niederlagen in Folge wieder einmal zu besiegen. Joachim Löw hatte Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng und Toni Kroos Schonung auferlegt.

Die zweite Garde mit einigen Wackelkandidaten - Löw muss am Montag (4. Juni) noch vier Spieler aus dem Kader streichen - wirkte uninspiriert und nicht WM-reif. Einzig Manuel Neuer zeigte sich bei seinem Comeback voll auf der Höhe und verhinderte gegen Florian Grillitsch den Ausgleich (32.). Das wurde in der zweiten Halbzeit nachgeholt. Nach einem Eckball von David Alaba auf den zweiten Pfosten zog Martin Hinteregger volley zum 1:1 ab (53.). Das 2:1 bereitete Julian Baumgartlinger mit einem weiten Pass auf Stefan Lainer vor. Der Salzburger legte auf Alessandro Schöpf ab, und der machte mit seinem Tor zum 2:1 das Wörthersee-Stadion zum Hexenkessel (69.).

Vergessen war da, dass die Sternstunde von Klagenfurt beinahe ins Wasser gefallen wäre. Sintflutartiger Regen erzwang eine Verschiebung des Anpfiffs um 100 Minuten.

Die österreichischen Spieler waren wie ihr Teamchef vor allem stolz auf die Umsetzung der geplanten Taktik. "In der zweiten Halbzeit war es nah an einem Spiel, wie es ausschauen soll", sagte Kapitän Baumgartlinger. Siegtorschütze Alessandro Schöpf, der gegenüber dem Russland-Spiel die Seite gewechselt hatte, meinte: "Mir ist es scheißegal, wo ich spiele. Wichtig ist, dass ich spiele und der Mannschaft helfen darf." Die "unglaubliche Mentalität" sei ein Schlüsselfaktor des Teams.

Aleksandar Dragovic betonte: "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Gegen Brasilien werden wieder 100 Prozent gefragt sein." Auch Martin Hinteregger freut sich schon auf das Match gegen den fünfmaligen Weltmeister und blickt schon weiter: "Wir müssen im Herbst in der Nations League auch so auftreten, damit wir wieder eine Euphorie entfachen." Auch Marko Arnautovic ist überzeugt: "Wir sind auf einem guten Weg, wir sind am Reifen." Sieben Siege in Folge, schön und gut, aber wichtig sei die Zukunft: "Wenn wir so weitermachen, denke ich, werden die nächsten Turniere gut ausschauen für uns." Die EM-Teilnahme 2020 ist das erklärte Ziel.