Nadine Prohaska beendet nach 94 ÖFB-Partien aktive Karriere

Österreichs Fußball-Teamspielerin Nadine Prohaska hat am Dienstag ihr Karriereende verkündet. Die 30-jährige Wienerin, die bis zum Sommer beim SC Sand in der deutschen Bundesliga unter Vertrag gestanden war, brachte es auf 94 Einsätze für die ÖFB-Auswahl und erzielte dabei sieben Tore. Sie gehörte auch Österreichs Team an, das 2017 in den Niederlanden bis ins EM-Semifinale vordrang.

