Nächstes Trauerspiel: Österreich unterliegt Schottland mit 0:1 - Für Foda wird die Luft dünner

Österreichs Teamchef Franco Foda steht vor schwierigen Zeiten. Nach dem 0:1 gegen Schottland mit nur einer Torchance der ÖFB-Elf ist der Job des Deutschen gefährdeter denn je.

Österreichs Fußballteamchef Franco Foda hat aus der Pleite gegen Israel die Lehren gezogen. Er setzte am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland wieder auf die schon bei der EM bewährte Viererkette in der Abwehr mit David Alaba als Linksverteidiger. Dazu verstärkte Foda mit Abräumer Stefan Ilsanker das Mittelfeld und Louis Schaub durfte von Beginn versuchen, das Spiel in der Offensive anzukurbeln. Aber auch die Umstellungen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Schottland siegte in Wien 1:0 - die Talfahrt geht weiter.

Dabei begann Österreich mit Schwung, gewann Zweikämpfe und setzte die Schotten unter Druck. Marco Arnautovic, als Solospitze im Einsatz, setzte den Ball aber knapp neben die Stange (6.). Die beste Chance in der Startphase vergaben aber die Schotten. Daniel Bachmann musste bei einem Kopfball von Dykes sein ganzes Können aufbieten, um einen Treffer zu verhindern (8.). Im Vergleich zu den vergangenen enttäuschenden Spielen gegen die Republik Moldau und Israel wirkte das ÖFB-Team in der Startphase, aber nur in dieser, um einiges aggressiver. Nur Torchancen konnte sich die Foda-Elf nicht herausspielen: Es fehlte die Kreativität, um die Schotten ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können.

Dann schaltete sich nach einem Foul von Martin Hinteregger an Adams auch noch der VAR ein. Referee Kabakov sah sich die Szene noch einmal am TV-Schirm an und entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Dykes zum 1:0 (30.). Der nächste Rückschlag für die Foda-Elf, die geschockt durch den Rückstand nicht mehr zusetzen konnte. Auch der VAR sah sich nicht gezwungen, bei einem Schlag von O'Donnell an Christoph Baumgartner beim Referee auf Elfmeter zu intervenieren (48.). Er prüfte nur die Situation, es hätte Strafstoß geben müssen. Je länger das Spiel dauerte, umso schwächer wurde Österreich. Pfiffe der Fans und "Foda raus"-Rufe waren die Folge. Das 1:1 lag nur einmal in der Luft. Aber Baumgartner scheiterte mit einem Kopfball (79.).

Ohne Ideen spulten die Österreicher die Partie gegen biedere Schotten, die noch eine große Chance vergaben, zu Ende. So wird auch die Luft für Foda immer dünner. Der schafft es nicht mehr, dass seine hochkarätig besetzte Elf auch begeistern kann.

