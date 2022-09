Nations League: Ein Vorbote für die WM

Von Finalisten und Absteigern: Die Nations League zeigt sieben Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar einen klaren Trend. Im Final Four (Juni 2023) stehen Spanien, Kroatien, Italien und die Niederlande. Österreichs Nationalteam steigt in Liga B ab.

Nach der Nations League ist vor der WM - und erst dann wartet die Endrunde in der Fußball-Nations-League. Nach Abschluss der Gruppenspiele am Dienstag stehen die vier Finalisten für das Finalturnier im kommenden Sommer (14. bis 18. Juni 2023) fest. "Es ist ein wunderbarer Sport, bei dem der Sieg das beste Gegenmittel gegen jede Traurigkeit ist", sagte der spanische Nationaltrainer Luis Enrique nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal, der dem ehemaligen Welt- und Europameister das Ticket für das Halbfinale sicherte. Neben ...