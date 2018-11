Nations League: Franco Foda nominiert ÖFB-Kader

ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt am Dienstag um 11.30 Uhr in Wien den Kader für das Generali-Länderspiel im Rahmen der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am 15. November (Ernst-Happel-Stadion, Wien) sowie das Auswärtsspiel am 18. November in Nordirland (Windsor Park, Belfast) bekannt.

SN/gepa pictures/ christian ort ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Tor: Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich, 22 Länderspiele), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg/0), Richard Strebinger (Rapid/1) Abwehr: David Alaba (FC Bayern München/65/13 Tore), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/68/1), Martin Hinteregger (FC Augsburg/35/3), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/10/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/8/0), Kevin Wimmer (Hannover 96/9/0) Mittelfeld: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/64/1), Florian Grillitsch (Hoffenheim/13/1), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/33/0), Florian Kainz (Werder Bremen/12/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/0), Valentino Lazaro (Hertha BSC/17/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/33/5), Louis Schaub (1. FC Köln/11/5), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg/6/0), Alessandro Schöpf (Schalke 04/21/4), Peter Zulj (Sturm Graz/8/0) Angriff: Marko Arnautovic (West Ham United/75/20), Guido Burgstaller (Schalke 04/23/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/9/1) Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (Sturm Graz/2) - Kevin Danso (FC Augsburg/6/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/1/0), Georg Margreitter (1. FC Nürnberg/0), Stefan Posch (Hoffenheim/0), Marvin Potzmann (Rapid/0), Gernot Trauner (LASK/1/0), Maximilian Ullmann (LASK/0), Thomas Goiginger (LASK/0), Stefan Hierländer (Sturm Graz/3/0), Thomas Murg (Rapid/0), Stefan Schwab (Rapid/1/0), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0), Deni Alar (Rapid/2/0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/12/0), Marc Janko (FC Lugano/67/28), Andreas Weimann (Bristol City/14/0) Jetzt zählen nur mehr Siege In den beiden verbleibenden Spielen in der Nations League muss Österreichs Team voll punkten, um im Rennen um den Gruppensieg zu bleiben. Vor allem dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina kommt vorentscheidende Bedeutung zu. Auswärts hatte die ÖFB-Auswahl am 11. September in Zenica eine 0:1-Niederlage bezogen. Den Bosniern reicht bereits ein Punkt in Wien zum Gruppensieg. Die aktuelle Tabelle: Team Spiele S U N Tore Punkte 1. Bosnien-Herzegowina 3 3 0 0 5:1 9 2. Österreich 2 1 0 1 1:1 3 3. Nordirland 3 0 0 3 1:5 0 Quelle: SN

