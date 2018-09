Nations League LIVE: Bosnien-Herzegowina - Österreich

Österreichs Fußballnationalteam bestreitet sein erstes Pflichtspiel unter Teamchef Franco Foda - auswärts gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

Nach sieben Testspielen und fast elf Monaten ohne Bewerbsmatch wird es für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wieder so richtig ernst. Die ÖFB-Auswahl steigt am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) mit der Partie in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina in die Nations League ein und nimmt damit einen neuen Bewerb in Angriff, der eine Hintertür zur Teilnahme an der EM 2020 sein könnte.

Für Marko Arnautovic bedeutet das Match eine Premiere. Der West-Ham-Profi führt Österreichs Nationalmannschaft erstmals als Kapitän aufs Feld. "Natürlich ist das eine große Ehre, ich freue mich darauf", sagte Arnautovic.

Das Match im Liveticker:

