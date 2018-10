Nations League live: Österreich - Nordirland

Im zweiten Gruppenspiel der UEFA Nations League empfängt Österreichs Fußballnationalteam am Freitag in Wien die Auswahl von Nordirland - verfolgen sie das Match im Liveticker!

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft befindet sich schon im zweiten Nations-League-Spiel unter Zugzwang.

In der Partie am Freitag (20.45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland müssen nach der Auftakt-Niederlage vor einem Monat in Bosnien-Herzegowina drei Punkte eingefahren werden, um die realistische Chance auf den Gruppensieg zu wahren.

Teamchef Franco Foda ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst. "Gegen Bosnien ist es nicht so gelaufen wie gewünscht, aber jetzt werden wir alles versuchen, damit wir gewinnen", versprach der Deutsche.

