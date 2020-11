Das Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion wird definitiv stattfinden. Das bestätigte der norwegische Verband am Sonntag. Als Teamchef fungiert U21-Nationaltrainer Leif Gunnar Smerud, der Kader wird am Montag bekanntgegeben. Die einberufenen Kicker werden wohl fast ausschließlich aus dem Ausland anreisen, gleich nach ihrer Ankunft in einem Hotel getestet und per Charter nach Österreich reisen.

SN/gepa pictures/ philipp brem Ex-Rapidler Veton Berisha gehört zu Norwegens Not-Nationalmannschaft.