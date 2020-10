Nations League: Österreich genügt ein Tor gegen Rumänien

Mit einem 1:0-Auswärtssieg in Rumänien behauptete sich Österreichs Fußball-Nationalteam an der Spitze der Nations-League-Tabelle. Das Goldtor für die Truppe von Teamchef Franco Foda erzielte Alessandro Schöpf in der 75. Minute. Damit glückte die Revanche für die 2:3-Heimniederlage im Hinspiel - obwohl die Leistung des ÖFB-Teams über weite Strecken erschreckend schwach war. Lesen Sie das Match hier im Liveticker nach!

