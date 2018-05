Neuer-Comeback nach eineinhalb Jahren gegen Österreich

Tormann Manuel Neuer wird am Samstag (18.00 Uhr/live ORF eins) in Klagenfurt gegen Österreich erstmals nach eineinhalb Jahren Pause wieder in einem Länderspiel das Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überstreifen. "Stand jetzt wird Manuel gegen Österreich spielen", verkündete DFB-Tormanntrainer Andreas Köpke am Dienstag.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Bewährungsprobe für Manuel Neuer