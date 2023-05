Neuer ÖFB-Präsident: Mitterdorfer wird am 8. Juli gewählt

Klaus Mitterdorfer wird am 8. Juli in der Stadt Salzburg zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gekürt. Wie der Verband am Montag mitteilte, geht an diesem Tag die Außerordentliche Bundeshauptversammlung über die Bühne. Der Kärntner Landeschef Mitterdorfer wurde am 28. April vom ÖFB-Wahlausschuss für das Präsidentenamt vorgeschlagen, damit ist seine offizielle Inthronisierung nur Formsache.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Mitterdorfes Präsidentenkür am 8. Juli

Nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich führt Johann Gartner seit 31. Jänner interimistisch die ÖFB-Geschäfte.