Nordirland-Teamchef O'Neill warnte vor Arnautovic

Vor dem Duell mit dem ÖFB-Team am Freitag hat Nordirlands Fußball-Teamchef Michael O'Neill großen Respekt vor Marko Arnautovic gezeigt. "Er ist eine große Gefahr für jeden Gegner, hat das gewisse Etwas, kann Spiele entscheiden und ist mit seiner Schnelligkeit und Technik ein exzellente Spieler. Ihn unter Kontrolle zu halten, wird eine schwierige Aufgabe", betonte O'Neill am Donnerstagabend.

Allerdings verfügen laut O'Neill auch die übrigen ÖFB-Kicker über hohe Qualität. "Wir müssen uns auf die ganze österreichische Mannschaft konzentrieren." Den Ausfall von David Alaba bezeichnete der 49-Jährige als "Bonus" für Nordirland.

Auch die Briten müssen auf einen prominenten Kicker verzichten. Kyle Lafferty sagte für die Partien gegen Österreich und am Montag in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina ab. O'Neill deutete an, dass der Stürmer wegen Achillessehnenproblemen auf eine Anreise verzichtet hatte. Allerdings kam Lafferty am vergangenen Sonntag für die Glasgow Rangers zum Einsatz. "Wir werden das nach den Länderspielen besprechen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Spieler, die da sind", sagte O'Neill.

Selbst ohne Lafferty sei ein positives Ergebnis für Nordirland möglich. "Wir haben in den letzten beiden Spielen (Anm.: 1:2 gegen Bosnien, 3:0 gegen Israel) gezeigt, dass wir uns weiterentwickelt haben und wollen das jetzt bestätigen", meinte O'Neill.

Der Nationaltrainer hat positive Erinnerungen an das Wiener Happel-Stadion. Dort wurde er am 12. Oktober 1994 beim 2:1-Sieg der Nordiren in der EM-Qualifikation gegen Österreich in der 56. Minute eingewechselt. Beim 5:3-Erfolg über das ÖFB-Team 13 Monate später in Belfast erzielte er sogar zwei Tore. "Das sind schöne Erinnerungen. Wir haben es fast immer geschafft, gute Ergebnisse gegen Österreich zu holen", erklärte O'Neill.

