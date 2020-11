Norwegen-Goalie Braatveit gegen Österreich doch dabei

Norwegens Fußball-Nationalmannschaft kann im Nations-League-Spiel am heutigen Mittwoch doch auf Tormann Per Kristian Braatveit setzen. Nachdem der Goalie am Dienstag wegen eines positiven Corona-Tests noch in Oslo geblieben war, fiel der Nachtest nun negativ aus. Braatveit trat am Mittwochmorgen die Reise nach Wien an. Das gab der norwegische Verband bekannt.

Quelle: APA