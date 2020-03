Die Auslosung für die UEFA Nations League hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Dienstagabend in Amsterdam ein attraktives Los beschert. Die ÖFB-Auswahl trifft von Anfang September bis Mitte November in der Gruppe 1 der Liga B auf Norwegen, Nordirland und Rumänien.

SN/APA (AFP/ANP)/ROBIN VAN LONKHUIJ Auslosung bescherte ÖFB-Team ein attraktives Los