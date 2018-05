ÖFB-Ass Arnautovic: "Ich muss Tore machen, dafür bin ich da"

Marko Arnautovic hat mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam noch einiges vor. Der 29-Jährige bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck gegen Russland sein 70. Länderspiel. Als Nummer neun der ewigen ÖFB-Einsatzliste lässt er dann Legende Hans Krankl und EURO-2008-Kapitän Andreas Ivanschitz hinter sich.

"Es ist halt immer im Fußball und im Leben das Ziel, die Nummer eins zu sein - nicht die Nummer neun", sagte Arnautovic am Montag im ÖFB-Teamcamp in Schwaz. Rekordnationalspieler Andreas Herzog hält bei 103 Einsätzen. Arnautovic: "Man probiert natürlich, zum 100er zu kommen. Ob ich das schaffe, das wird man sehen."

Über Statistiken will sich der Akteur mit den meisten Länderspielen und Toren (19) im aktuellen Teamkader allerdings erst nach der Karriere freuen. "Wenn ich jetzt 10 oder 20 Länderspiele gehabt habe und Erfolge, ist es mir lieber als 70 und keine Erfolge", betonte Arnautovic. "Ich will Erfolge haben, wir haben das Potenzial dafür."

Sein eigener Anspruch sind Tore. Drei gelangen dem West-Ham-Angreifer zuletzt in den beiden März-Länderspielen gegen Slowenien (3:0) und Luxemburg (4:0). Neun fehlen ihm noch auf den unter Neo-Teamchef Franco Foda noch nicht nominierten Marc Janko, mit 28 Teamtreffern die Nummer vier der ewigen ÖFB-Bestenliste.

"Mein Fokus und mein Ziel ist es nicht, Marc Janko einzuholen", erklärte Arnautovic. Er weiß aber auch: "Ich muss Tore machen, dafür bin ich da." Es gehe darum, der Mannschaft zu helfen - nach hinten und nach vorne. "Wenn der Ball nach vorne kommt, ist es meine Aufgabe, Akzente zu setzen. Ich alleine wird es aber nicht spielen. Es geht nur, wenn die ganze Mannschaft mit mir zusammenarbeitet."

Das Selbstvertrauen des Wieners ist ungebrochen. "Ich bin 29 Jahre. Ich bin in einem Alter, in dem man sagt, das ist das Topalter, noch alles rauszuholen", meinte Arnautovic. "Ich bin in Topform. Ich bin im Nationalteam und habe einen Vertrag bei West Ham United. Das werde ich solange tun, solange ich das darf."

Damit scheint zumindest der ÖFB-Rekord von Herzog nicht unangreifbar. Arnautovic ist aus dem aktuellen Team von Franco Foda nicht wegzudenken. Nach Russland warten die hochkarätigen Tests gegen Deutschland und Brasilien. "Wir wollen diese drei Spiele gut absolvieren. Wir werden am Ende sehen, wo wir stehen, woran wir noch arbeiten müssen. Das ist für uns das Ziel."

Arnautovic will als Führungsspieler vorangehen. Auch wenn mit Deutschland und Brasilien zwei Mannschaften kommen, die in den nächsten Wochen in Russland Weltmeister werden wollen, soll der Fokus auf dem eigenen Team liegen. "Wir glauben an uns. Wir glauben, dass wir gegen alle bestehen können", betonte Arnautovic. "Aber es wird ein harter Brocken."

(APA)