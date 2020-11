ÖFB-Aufstieg in Nations-League-Elite als Höhepunkt 2020

Mit dem 1:1 am Mittwoch im Wiener Happel-Stadion gegen Norwegen hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das durch Corona stark beeinträchtigte Länderspieljahr 2020 beendet, das erst am 4. September begonnen hatte. Mit dem 2:1 in Oslo gegen Erling Haaland und Co. wurde damals der Grundstein zu Endrang eins in der Nations League gelegt, der den Aufstieg zu den Top-Nationen bei der nächsten Auflage im Jahr 2022 bedeutet.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖFB-Chef Foda kann mit seiner Bilanz zufrieden sein