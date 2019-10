ÖFB-Bilanz gegen Israel trotz jüngster Pleite positiv

Österreichs Fußball-Nationalteam kann trotz der jüngsten 2:4-Pleite im März in Haifa auf eine positive Länderspiel-Bilanz gegen Israel verweisen. In bisher zehn Duellen mit den Israelis gab es vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Das Torverhältnis ist vor dem EM-Quali-Heimspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien mit 17:17 aber ausgeglichen.

