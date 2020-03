ÖFB-Boss Windtner hält EURO-2020-Absage für möglich

Der Clubfußball in Europa steht seit diesem Wochenende wegen des Coronavirus praktisch still, auf Nationalteam-Ebene fällt am Dienstag eine richtungsweisende Entscheidung. Die UEFA hält eine Krisensitzung mit allen 55 Verbänden ab, die über Video- beziehungsweise Telefonschaltungen das Thema Nummer eins besprechen - die mögliche Absage der EURO 2020.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER ÖFB-Präsident Leo Windtner