ÖFB-Boss Windtner hat Platz eins in Nations League als Ziel

ÖFB-Präsident Leo Windtner hat sich vor den finalen Partien der Fußball-Nations-League am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/live ORF eins) in Belfast gegen Nordirland optimistisch gezeigt. Trotz der schwierigen Ausgangsposition traut der Oberösterreicher der ÖFB-Auswahl zu, in Gruppe 3 der Liga B noch Platz eins zu erreichen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Präsident ist guter Dinge