ÖFB-Chef kann beiden WM-2026-Bewerbern etwas abgewinnen

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) entscheidet am Mittwoch in Moskau über den Ausrichter der WM 2026 mit. Die Endrunde wird nach den Skandalen der Vergangenheit nicht mehr vom FIFA-Exekutivkomitee, sondern vom Kongress und damit den 211 Mitgliedern des Weltverbandes vergeben. Ob die ÖFB-Stimme an die Dreier-Bewerbung USA-Kanada-Mexiko oder an Marokko geht, ist noch nicht endgültig entschieden.

SN/APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER Windtner ist noch unschlüssig