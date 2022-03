ÖFB-Chef Milletich für Wales-Showdown "sehr zuversichtlich"

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich geht voller Zuversicht in das wichtigste Länderspiel seiner noch jungen Amtszeit. Auf eine Diskussion, wie es mit Teamchef Franco Foda bei einem möglichen Aus im WM-Play-off am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wales weitergehen würde, wollte sich der Burgenländer nicht einlassen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir das Spiel in Wales gewinnen", betonte Milletich im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. "Ich bin sehr zuversichtlich."

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Milletich will vor dem WM-Play-off keine Teamchef-Debatten zulassen