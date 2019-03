ÖFB-Chef Windtner nennt EM-Teilnahme als klares Ziel

Anlässlich der Kaderbekanntgabe von Fußball-Teamchef Franco Foda hat ÖFB-Präsident Leo Windtner die Teilnahme an der EM 2020 als Ziel ausgegeben. "Am 30. November ist die EM-Gruppenauslosung, da wollen wir dabei sein, das ist die klare Losung", erklärte der Oberösterreicher am Dienstag in Wien.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Windtner unterstrich die Qualität von Franco Foda