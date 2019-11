ÖFB-Chef Windtner vor EM-Quali-Abschluss zuversichtlich

ÖFB-Präsident Leo Windtner verspürt vor den abschließenden Spielen in der Fußball-EM-Qualifikation am Samstag in Wien gegen Nordmazedonien und am darauffolgenden Dienstag in Riga gegen Lettland große Zuversicht. Der Oberösterreicher warnt zwar vor übertriebenem Optimismus, sieht aber im Kampf um die zweite EURO-Teilnahme eine sehr gute Ausgangsposition.

SN/APA/HANS PUNZ Windtner ist fest von der Qualifikation überzeugt