ÖFB-Damen in WM-Quali in Israel auf Favoritensieg aus

Nach dem Erfolg in Finnland wollen Österreichs Fußball-Frauen nachlegen. Mit weiteren drei Zählern im Auswärtsspiel in Israel rückt der Play-off-Platz in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2019 wieder ein Stück näher. Israel liegt in der Gruppe schwer abgeschlagen am letzten Tabellenplatz, ein Sieg scheint für die ÖFB-Elf am Dienstag (18.30 Uhr MEZ/live ORF Sport +) in Ramat Gan damit Pflicht.

SN/APA/HANS PUNZ OFB-Kickerinnen gehen in vorletztes Spiel der WM-Qualifikation