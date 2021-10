ÖFB fasst Grundsatzbeschluss für Trainingszentrum in Aspern

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat am Samstag auf seiner Präsidiumssitzung in Velden den Grundsatzbeschluss gefasst, das künftige Trainingszentrum in Wien-Aspern zu errichten. Auch die Geschäftsstelle des Verbandes wird ins Stadtentwicklungsgebiet übersiedeln, bestätigte Präsident Leo Windtner gegenüber der APA. Die Entscheidung sei "nicht einstimmig, aber mit sehr deutlicher Mehrheit" gefallen, sagte Windtner.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Windtner erfreut über Grundsatzbeschluss für Trainingszentrum in Wien