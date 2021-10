ÖFB-Frauen: Auf der Insel ist Deutschland das große Los

Frauen-Nationalteam blickt nach Remis in Nordirland gespannt auf EM-Auslosung in England.

Auf den Britischen Inseln werden die Weichen für die Zukunft des österreichischen Frauen-Nationalteams gestellt. Nach dem enttäuschenden 2:2 in Nordirland am Dienstagabend ist der Blick der ÖFB-Auswahl nach England gerichtet: Dort setzen Nicole Billa und Co. Ende November die WM-Qualifikation fort. Und dort findet bereits am Donnerstag (18 Uhr) die Auslosung für die EM-Endrunde 2022 im Mutterland des Fußballs statt.

Österreich wird sich im kommenden Sommer ab 6. Juli zum zweiten Mal nach dem sensationellen Halbfinaleinzug 2017 in den Niederlanden mit den Besten Europas messen. Vier Vierergruppen werden in Manchester gelost. Die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann wird aus Lostopf 3 gezogen und daher in der Gruppenphase nicht gegen Dänemark, Belgien und die Schweiz spielen. Mögliche Gegner sind aus dem ersten Topf Gastgeber England, Titelverteidiger Holland, Deutschland und Frankreich. Zudem werden die Österreicherinnen auf Schweden, Spanien, Norwegen oder Italien (Topf 2) sowie Island, Russland, Finnland oder Nordirland treffen.

Das Wunschlos? "Deutschland wäre extrem cool", sagt Fuhrmann, die von Belfast nach Manchester reiste, um nach der Auslosung auch über EM-Vorbereitungsspiele zu verhandeln. Verstecken will sich das ÖFB-Team aber ohnehin vor keinem Gegner. "Egal wen wir ziehen, wir müssen unser Fußballmärchen immer im Hinterkopf haben", sagt Fuhrmann, die an das 1:1-Remis gegen die Französinnen bei der EM 2017 erinnert. "Wir sind Underdogs, können aber auch gegen solche Gegner überraschen."

In der WM-Qualifikation hat Österreich nach drei Kantersiegen den ersten Rückschlag erlitten. Stefanie Enzinger aus Mittersill bewahrte in der Nachspielzeit per Kopf vor der drohenden Niederlage, nachdem die Nordirinnen Barbara Dunsts Führungstreffer per Doppelschlag kurz nach der Pause gekontert hatten. "Das Team hat Moral bewiesen. Trotz des späten Ausgleichstreffers sind es aber zwei verlorene Punkte", sagt Fuhrmann.

Österreich liegt nun zwei Zähler hinter den makellosen Engländerinnen, die nach vier Runden bei einem Torverhältnis von 32:0 halten, und drei Punkte vor Nordirland. Der Gruppensieger ist fix bei der Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland, der Tabellenzweite bekommt eine zweite Chance im Play-off. Am 27. November kommt es in England zum Gipfeltreffen, wobei Österreich im siebten Duell endlich punkten will.