Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam beendet das Jahr 2019 in der am Freitag erschienenen Weltrangliste auf Platz 21. Auf dieser Position war das Team von Coach Dominik Thalhammer, das bei 1.797 Punkten hält, auch zuletzt gelegen. Keine Änderungen gab es auch an der Spitze, die USA (2.174) führen das Feld weiter vor Deutschland (2.078) und den Niederlanden (2.035) an.

SN/APA/HANS PUNZ Thalhammers Team rangiert auf Platz 21