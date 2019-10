ÖFB-Frauen duellieren sich mit Kasachstan in der Südstadt

Das österreichische Fußball-Nationalteam der Frauen wird das Länderspieljahr 2019 in der Südstadt ausklingen lassen. Wie der ÖFB am Montag mitteilte, findet das Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan am 12. November in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf statt. Anpfiff ist um 17.55 Uhr.

Die ÖFB-Auswahl ist mit Siegen gegen Nordmazedonien (bereits in Maria Enzersdorf) und in Serbien perfekt in die Qualifikation für die Frauen-Europameisterschaft 2021 in England gestartet und liegt aktuell nach Punkten ex aequo mit Serbien an der Spitze der Gruppe G. Zu favorisieren ist allerdings Frankreich, gegen das man 2020 beide Duelle bestreitet. Quelle: APA