ÖFB-Frauen erfahren EM-Quali-Gegner - Aus Topf 2 gezogen

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam blickt am Donnerstag (13.30) gespannt nach Nyon. In der UEFA-Zentrale werden die Gruppen für die EM-Qualifikation ausgelost. Die ÖFB-Auswahl wird aus Topf zwei gezogen. "Es ist für uns ein großer Erfolg und eine Bestätigung der konstant guten Leistungen der vergangenen Jahre, dass wir mittlerweile an Topf 1 anklopfen", sagte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer.

SN/APA/HANS PUNZ ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer hat sich die Latte hoch gelegt