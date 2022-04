ÖFB-Frauen haben WM-Play-off-Ticket nach 8:0 in der Tasche

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich in der WM-Qualifikation gegen Lettland wie erwartet keine Blöße gegeben. Die ÖFB-Auswahl fertigte das punktlose Gruppe-D-Schlusslicht am Dienstag in Wiener Neustadt vor 1.350 Zuschauern mit 8:0 (3:0) ab und kann damit vom zweiten Tabellenplatz, der zum Start im mehrstufigen Play-off berechtigt, nicht mehr verdrängt werden. Zudem konnte das Selbstvertrauen im letzten Pflichtspiel vor der EM in England weiter aufgebessert werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Degen krönte ihr Startelfdebüt mit einem Tor