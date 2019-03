ÖFB-Frauen in Weltrangliste weiter auf Platz 23

In der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegt Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam weiterhin auf Platz 23, übrigens die gleiche Platzierung wie aktuell auch die ÖFB-Männer. An der Spitze liegen unangefochten die USA mit 2.101 Punkten vor Deutschland (2.072) und England (2.049). Frankreich, stärkster Gegner der Österreicherinnen in der EM-Qualifikation, fiel als Vierter (2.043) knapp aus den Top 3.

SN/APA/HANS PUNZ Thalhammers Team stagniert auf Platz 23