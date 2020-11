ÖFB-Frauen-Nationalteam im EM-Quali-Finish ohne Schnaderbeck

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss in den beiden entscheidenden EM-Qualifikationsspielen auswärts gegen Frankreich (27. November in Guingamp) und zu Hause gegen Serbien (1. Dezember in Altach) auf Viktoria Schnaderbeck (76 Länderspiele/2 Tore) verzichten. Die ÖFB-Teamkapitänin und England-Legionärin laboriert an einer Knieblessur. "Es ist für mich natürlich extrem bitter, dass ich gerade in den entscheidenden Spielen nicht dabei sein kann", sagte Schnaderbeck.

SN/APA/HANS PUNZ Schnaderbeck laboriert an einer Knieblessur