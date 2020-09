ÖFB-Frauen ohne Feiersinger zur EM-Quali in Kasachstan

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam muss am Dienstag (12.00 Uhr MESZ) in der EM-Qualifikation in Shymkent/Kasachstan ohne Laura Feiersinger antreten. Die 77-fache Teamspielerin, Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt, laboriert an einer Blessur am rechten Fuß. Jennifer Klein von St. Pölten wurde nachnominiert. Neo-Teamchefin Irene Fuhrmann fehlen auch Lisa Makas und Katharina Schiechtl.

Quelle: APA