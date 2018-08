ÖFB-Frauen ohne verletzte Schnaderbeck in WM-Quali

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland am 4. September (17.00 Uhr) in Wiener Neustadt ohne Kapitänin Viktoria Schnaderbeck auskommen. Die 27-Jährige musste sich vergangene Woche in London wegen einer Knorpelblessur einer Operation im rechten Knie unterziehen, nachdem sie sich bei einem Testspiel ihres neuen Clubs Arsenal verletzt hatte.

SN/APA/HANS PUNZ Viktoria Schnaderbeck wurde operiert