ÖFB-Frauen: Salzburger Quartett kam mit fast weißer Weste zum Team

Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet gegen Lettland und Nordmazedonien in die WM-Qualifikation.

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen startet die nächste Mission: In den Auswärtsspielen gegen Lettland (Freitag, 15.30) und Nordmazedonien (Dienstag, 18, jeweils ORF Sport +) soll die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann die ersten Punkte für die WM-Qualifikation sammeln. Es wäre eine Premiere für die ÖFB-Frauen. "Wir haben ein großes Ziel vor Augen. Eine erfolgreiche WM-Qualifikation wäre historisch. Es gilt, von Anfang an voll fokussiert in den Bewerb zu starten, und zunächst die vermeintlichen ,Pflichtaufgaben' zu lösen", sagte die Teamchefin.

