ÖFB-Frauen sollen ums Leiberl kämpfen müssen

Laura Feiersinger und Co. starten mit dem Zypern-Cup ins Jahr nach dem EURO-Erfolg. Der Teamchef sucht mehr Optionen zum Wechseln.

Dass sie sich aufs Feiern verstehen, haben Österreichs Fußballfrauen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit dem sensationellen Halbfinaleinzug bei der Women's EURO vorigen Sommer versetzten sie das ganze Land in Frauenfußball-Euphorie.

Beim Zypern-Cup in Larnaca gab es erneut Anlass zum Feiern: Sarah Zadrazil aus St. Gilgen ist gerade erst 25 Jahre alt geworden, am Dienstag wurde im Teamcamp für Bremen-Legionärin Katharina Schiechtl "Happy Birthday" gesungen: Auch sie feierte ihren 25. Geburtstag.

"Es ist immer wieder schön, sich beim Nationalteam zu treffen", hieß es unisono von den Spielerinnen, bei denen auch die Saalfeldnerin Laura Feiersinger als unverzichtbare Größe im offensiven Mittelfeld dazugehört.

Das Stichwort "unverzichtbar" weist schon auf die große Achillesferse des ÖFB-Teams hin: Hinter der bewährten Stammelf hat Teamchef Dominik Thalhammer nicht allzu viele Alternativen. Das wird gleich im ersten Spiel in Larnaca am Mittwoch (17 Uhr MEZ, live in ORF Sport +) deutlich werden. "Spanien hat viele Optionen zum Wechseln, bei ihnen gibt es den Unterschied zwischen A und B gar nicht so", sagte Thalhammer. "Bei uns ist der Abstand schon noch größer."

Deshalb will der Teamchef beim Turnier in Zypern nicht nur "eine neue Vision" für sein Team erarbeiten, das mitten in der WM-Qualifikation steht. "Wir brauchen mehr Druck von den hinteren Positionen, damit wir die Stammkräfte mehr unter Druck setzen", erklärte der Teamchef. Das ist auch die Chance für die bei Meister St. Pölten engagierte Stürmerin Stefanie Enzinger aus Mittersill.

So wie Zadrazil (5:0 mit Potsdam gegen Jena) verzeichnete auch ihre Freundin Laura Feiersinger mit dem SC Sand (2:2 gegen Bremen) einen guten Frühjahrseinstand. Sie bewies jüngst im Video-Blog "Press Play" ihr komödiantisches Talent, als sie dort ihren Karnevalsauftritt als Mikaela Shiffrin in Rennanzug, mit Helm und Ski zeigte. Und das Feiern nimmt kein Ende: Am Tag des nächsten WM-Qualifikationsspiels gegen Serbien (5. April) wird auch Feiersinger 25 Jahre alt.

Zypern-Cup: Österreich - Spanien (heute, 17), Tschechien - Österreich (Freitag, 12), Belgien - Österreich (Montag, 17), Platzierungsspiel (7. März, live ORF Sport +).