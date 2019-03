ÖFB-Frauen spielen beim Zypern Cup um Platz drei

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam spielt beim Zypern Cup um Platz drei. Zwar gewann die Elf von Trainer Dominik Thalhammer am Montag ihr drittes Gruppenspiel gegen die Slowakei mit 1:0 (0:0), blieb im Ranking der drei Gruppensieger aber nur auf Rang drei. Am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ) geht es im "kleinen Finale" nun erneut gegen Belgien.

Der zur Pause eingewechselten Nicole Billa gelang gegen die Slowakinnen 40 Sekunden nach Wiederanpfiff nach Vorarbeit von Nadine Prohaska der entscheidende Treffer. Nach Billas Tor musste die Partie nach einem Wolkenbruch in der zweiten Spielhälfte kurzfristig unterbrochen werden. Bei den Slowakinnen sah Alexandra Biirova vom SKN St. Pölten in der 80. Minute wegen Torraubs nach einem Foul an Billa noch Rot.

Anzeige

Belgien und Österreich hatten sich im Gruppenduell bereits mit einem 0:0 getrennt. Das Remis bedeutete schlussendlich, dass die ÖFB-Auswahl im Vergleich der Gruppensieger mit Italien und Nordkorea (je 9 Punkte) das Nachsehen hatte. Thalhammer war nicht wirklich enttäuscht. "Für uns ist es nicht entscheidend, ob wir das Finale oder das Spiel um Platz drei bestreiten. Für uns zählen die Spiele, die wir bislang auf höchstem Niveau spielen konnten, die Leistungsentwicklung, die wir aktuell sehen und die insgesamt 20 Spielerinnen inklusive drei Debütantinnen, die wir bisher sehen konnten", unterstrich der Teamchef.

Mit Sabrina Horvat feierte eine Legionärin von Werder Bremen am Montag ihr Länderspieldebüt für Österreich. Die 21-jährige Vorarlbergerin musste aber nach einer halben Stunde verletzt vom Feld. Hoffenheim-Stürmerin Billa erzielte in ihrem 51. Länderspiel dann ihren 20. Teamtreffer.

Quelle: APA