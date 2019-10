ÖFB-Frauen-Team siegte in EM-Qualifikation in Serbien 1:0

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Dienstag einen wichtigen Sieg im Kampf um eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2021 in England gefeiert. Die ÖFB-Auswahl setzte sich in Nis gegen Serbien durch einen sehenswerten Treffer von Nicole Billa (12.) mit 1:0 (1:0) durch und hält damit in der EM-Qualifikationsgruppe G nach zwei Partien beim Maximum von sechs Punkten.

SN/APA/Archiv/HANS PUNZ Goldtor durch Seitfallzieher von Billa