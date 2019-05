Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam absolviert am 17. Juni in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf ein Testspiel gegen die Slowakei. Beim Duell mit der Nummer 46 der Weltrangliste handelt es sich um das letzte Ländermatch vor der im September beginnenden EM-Qualifikation, in der es gegen Frankreich, Serbien, Kasachstan und Nordmazedonien geht.

Quelle: APA