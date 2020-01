ÖFB-Frauen-Team testet im März zweimal gegen die Schweiz

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen bereitet sich mit zwei Länderspielen gegen die Schweiz (6. bzw. 10. März) in Spanien auf die entscheidende Phase der EM-Qualifikation vor. Beide Matches werden im Zuge eines Lehrgangs vom 2. bis 10. März in der Region Marbella absolviert, wie der ÖFB am Montag mitteilte.

SN/APA/HANS PUNZ Zwei Tests gegen die Eidgenossinnen stehen an