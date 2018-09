Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen trifft am 6. Oktober (14.00 Uhr) in Essen in einem Testspiel auf Olympiasieger Deutschland. "Es spricht für unseren Weg und unsere Entwicklung, dass wir nunmehr die Möglichkeit haben, laufend gegen Topnationen wie Deutschland zu spielen", freute sich Coach Dominik Thalhammer auf das Kräftemessen mit dem zweifachen Welt- bzw. achtfachen Europameister.

SN/APA/HANS PUNZ Österreichs Damenfußball-Nationalteam bei seinem jüngsten Auftritt in Wiener Neustadt gegen Finnland (v.l.hinten): Carina Wenninger, Virginia Kirchberger, Barbara Dunst, Katharina Schiechtl, Manuela Zinsberger, Manuela Zinsberger, Sarah Puntigam; (v.l.vorne) Nadine Prohaska ,Nicole Billa, Sarah Zadrazil, Laura Feiersinger, Verena Aschauer.