ÖFB-Frauen trotz Rekordsieg verstimmt

Mit einem 10:0 gegen Nordmazedonien schloss Österreich die Qualifikation zur Frauenfußball-WM 2023 ab. Trotzdem herrscht Unmut bei Nicole Billa und Co.

Der Dämpfer kam 90 Minuten vor dem Anpfiff: Österreichs Fußballerinnen müssen im WM-Play-off (6. und 11. Oktober) schon in der ersten Runde antreten. Das stand am Dienstag fest, bevor Sarah Zadrazil und Co. in Wiener Neustadt gegen Nordmazedonien einliefen. Denn nach Irlands 1:0-Sieg in der Slowakei war der notwendige Platz unter den drei besten Gruppenzweiten unerreichbar.

Am Freitag wird der Halbfinalgegner zugelost. Zur Wahl stehen durchwegs Gegner der zähen Sorte: Belgien, Portugal, Wales, Schottland und Bosnien-Herzegowina. Bei einem Sieg geht's gegen die Schweiz, Island oder Irland.

Wo dann ein mögliches Heimspiel steigt, ist offen. Der Standort Wiener Neustadt ist jedenfalls bei Österreichs Spielerinnen unten durch. Sie kritisierten den ÖFB offen dafür, dass gegen Europameister England am Samstag nur ein 2600-Zuschauer-Stadion zur Verfügung stand. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold verteidigte sich: Das Stadion müsse sehr früh bei der FIFA gemeldet werden, auf das große Interesse konnte deshalb nicht mehr reagiert werden. Der diesbezügliche Dialog mit dem Team sei "aufrecht".

Ihren Frust schossen sich die Österreicherinnen dann gegen Nordmazedonien von der Leber. Beim 10:0, dem ersten zweistelligen Länderspielsieg seit 2003, trafen Nicole Billa (7., 34., 66.), Sarah Zadrazil (28.), Carina Wenninger (43.), Barbara Dunst (47.), Marie Therese Höbinger (50.), Laura Feiersinger (61., 78.) und Katharina Naschenweng (71.).