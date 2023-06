ÖFB-Frauen wollen mit Länderspielen auf "Österreich-Tour" gehen

In der neu geschaffenen Nations League der Frauen soll Österreichs Nationalteam im heurigen Herbst auch in den westlichen Bundesländern gastieren. Diese Pläne gab Teamchefin Irene Fuhrmann bekannt.

Frankreich, Portugal und Norwegen sind die Gegner in der A-Division der Nations League. Die Termine sind festgelegt, die Spielorte noch offen. Zuletzt hatte das Fuhrmann-Team Wiener Neustadt zu seiner "Homebase" auserkoren, auch das Testspiel am 18. Juli gegen Island steigt dort. "Wir wissen, was wir an Wiener Neustadt haben, aber wir wollen mit dem Nationalteam auch verstärkt in den westlichen Bundesländern präsent sein", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann am Montag bei einem Pressetermin. Der Plan sei, mit den drei Herbstspielen in der Nations League quasi auf "Österreich-Tour" zu gehen. Entsprechende Gespräche seien bereits im Gang.

Als möglicher neuer alternativer Standort steht das neue Stadion von Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz zur Verfügung. Sollte ein "Hammerspiel" mit großem Zuschauerinteresse anstehen, könnte auch die Raiffeisen Arena ein Thema werden. Das wurde im Zuge des ÖFB-Deals mit dem Männer-Nationalteam kolportiert. Das Rangnick-Team hat nach den erfolgreichen Auftritten in der EM-Qualifikation eine langfristige Vereinbarung über mehr Spiele auf der Gugl in den nächsten Jahren abgeschlossen.

Für Frauen-Länderspiele infrage kommen könnte auch die Cashpoint Arena in Altach. Bundesligist Altach-Vorderland hat mit dem dritten Platz in der abgelaufenen Bundesligasaison ein Ausrufezeichen gesetzt und stellt mit Stürmerin Eileen Campbell die Spielerin der Saison und aktuelle Senkrechtstarterin im Nationalteam. In Salzburg würde das Grödiger Stadion optimale Voraussetzungen für Gastspiele von Sarah Zadrazil und Co. bieten. Um die sinnvolle Weiternutzung der einst bundesligatauglich ausgebauten Sportstätte hatte es in den vergangenen Monaten hitzige Diskussionen gegeben. Neben Gastspielen von Westligist Austria Salzburg oder American Football hatte der damals noch für Sport zuständige Landesrat Stefan Schnöll auch Frauenfußball als Nutzungsmöglichkeit vorgeschlagen.

Personalsorgen bei Island-Test

Beim Island-Spiel in zwei Wochen hat Irene Fuhrmann einige Herausforderungen zu stemmen. Einerseits kommen ihre Spielerinnen direkt aus dem Urlaub, dazu fehlen mit Laura Wienroither, Nicola Billa, Katharina Naschenweng, Lara Felix und Katharina Schiechtl viele Stammspielerinnen verletzungsbedingt. Mit Carina Wenninger hat zudem eine langjährige Größe im Team ihre Karriere beendet. Mögliche Ersatzkandidatinnen sind mit dem U19-Team bei der EM im Einsatz.

"Wir nehmen die Situation an, wie sie ist", zeigte sich Fuhrmann trotzdem zuversichtlich gestimmt. Positiv vermerkte sie, dass einige junge Spielerinnen den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn machen. Unter ihnen auch Katja Wienerroither: Die Eugendorferin, die nach längerer Pause gegen Island wieder im ÖFB-Kader steht, wechselte von Grasshoppers Zürich zum Bundesligaaufsteiger RB Leipzig.