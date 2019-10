ÖFB-Frauenteam in EM-Qualifikation in Serbien gefordert

Österreichs Frauen-Nationalelf bekommt es in der Fußball-EM-Qualifikation mit dem ersten Gradmesser zu tun. Als "richtungsweisend" bezeichnete der ÖFB den Auftritt gegen Serbien am Dienstag in Nis (18.00 Uhr/live ORF Sport+). Die Serbinnen halten nach zwei Spielen auf dem Weg zur EM 2021 in England bei zwei Siegen und 9:0 Toren. Österreich hat bis dato ein 3:0 gegen Nordmazedonien zu Buche stehen.

SN/APA/HANS PUNZ Zuletzt wurde gegen Nordmazedonien ein 3:0-Sieg beklatscht